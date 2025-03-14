Депутат Фаррахов высказался против законопроекта о выплатах домохозяйкам

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В законопроекте о введении выплат для домохозяек отсутствует финансово-экономическое обоснование, и реализация данной инициативы может привести к значительным затратам для федерального бюджета. Такое мнение «Татар-информу» выразил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов.

Ранее сообщалось о разработке законопроекта о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством. Также было добавлено, что такие выплаты смогут получать и мужчины.

«Для страны это будет немаленькая сумма, и в случае реализации законопроекта потребуется повышение налогов для граждан, что в целом неприемлемо», – подчеркнул депутат. Он добавил, что перечисленные в проекте виды работ не являются теми, которые должны оплачиваться из федеральной казны.

Фаррахов отметил, что на современном рынке труда существует множество вакансий и каждый человек имеет возможность найти работу с достойной заработной платой. Депутат подчеркнул, что не поддержит данный проект закона.