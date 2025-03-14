В Госдуме предложат законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, которые занимаются домашним хозяйством, сообщает ТАСС. Текст документа уже подготовлен к внесению в Госдуму.

В случае принятия, законопроект распространится на тех, кто постоянно проживает в России вместе с семьей и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства. Под этим в законопроекте понимаются работы по дому, такие как приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, достигшими возраста полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

В пояснительной записке говорится о том, что ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ.

Ярослав Нилов уточняет, что с учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство Российской Федерации. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

По новому законопроекту, ежемесячные выплаты будут даваться, только если средний доход семьи не превышает прожиточный минимум региона в два раза. В документе говорится, что выплаты для тех, кто занимается домашним хозяйством, будут действовать 6 месяцев. После этого срока человек может подать новое заявление на получение выплаты и должен предоставить нужные документы.