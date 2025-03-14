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Общество 14 марта 2025 13:08

«Выплату для домохозяек» смогут получать и мужчины

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об инициативе введения выплат прожиточного минимума домохозяйкам, сообщает RT.

По словам Нилова, еще в 2020 году такой законопроект был разработан основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Он был внесен в правительство, однако были высказаны замечания, и законопроект не был поддержан палатой. Затем его переделали и установили новые критерии.

Было добавлено, что на такие выплаты могут рассчитывать и мужчины, так как «базовый принцип соответствия критериям (финансового положения семьи и наличия иждивенца) сохранен». Даже несмотря на то, что домохозяйки – это чаще всего женщины, это пособие может распространяться и на мужчин. Депутат сравнил это с отпуском по уходу за ребенком.

Нилов также добавил, что срок выплаты пособия не будет считаться страховым периодом, но в страховом стаже для последующего назначения пенсии этот период должен учитываться.

#Госдума #ежемесячные выплаты
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