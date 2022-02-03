Депутат Госдумы РФ: «Опыт Татарстана поможет развитию системы здравоохранения в России»

В Казани прошел круглый стол Министерства здравоохранения Татарстана с участием Председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Дмитрия Хубезова и его первого заместителя Леонида Огуля.

Главными темами обсуждения стали модернизация первичного звена здравоохранения в республике, вопросы лекарственного обеспечения и организация онкологической помощи в поликлиниках.

«Эти проблемы самые острые, которые стоят в целом перед системой здравоохранения страны. И мы сейчас смотрим опыт регионов. Мы обещали людям, нам надо выполнять свою народную программу. Первичное звено в ситуации с ковидом полностью подтверждает необходимость модернизации и усиления первичного звена. Там, где первичное звено выдерживает этот удар, там все равно все хорошо», – заметил Дмитрий Хубезов.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Председатель Комитета по охране здоровья Госдумы РФ добавил, что первичное звено будет рассмотрено со стороны онкологии и со стороны помощи сердечникам. По его мнению, главная проблема поликлиник и ФАПов – это недостаток кадров.

Дмитрий Хубезов подчеркнул, что затронут и паллиативную помощь, и цифровизацию в системе здравоохранения.

Депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов также напомнил, что вчера гости Татарстана посетили несколько медицинских учреждений республики.

«Хотел бы выразить слова благодарности работникам здравоохранения, Министерству здравоохранения, вчера мы увидели новейший реабилитационный центр, хоспис. При посещении мы отрабатывали и увидели те положительные моменты, которые на сегодняшний день будем использовать в своей работе», – отметил первый заместитель председателя комитета Леонид Огуль.

Он уверен, что опыт Татарстана поможет развитию системы здравоохранения в России.

Дмитрий Хубезов, в свою очередь, остановился на уровне клиник, которые посетили гости. И назвал его европейским, мировым.

«С одной стороны оснащение не менее хорошее, а главная ценность у вас – персонал. То, что мы увидели, ваши доктора, сестрички, санитарочки очень погружены в эту тему и с огромной любовью к пациентам работают – это здорово», – подчеркнул специалист.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

После круглого стола Министр здравоохранения Татарстана в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» подвел итоги общения.

«Мы серьезно говорили о кадровом дефиците, о первичном звене: можно построить, можно купить, но кто будет работать?» – отметил он.

Минздрав Татарстана внес свои предложения по целевому набору в медицинские вузы. Например, по мнению министра, стоит увеличить квоту бюджетных мест для поступления выпускников медицинских колледжей в высшие учебные заведения.

Также на круглом столе обсудили сельское здравоохранение. Поговорили о том, как поддерживать медиков, чтобы они ехали работать в деревни и поселки.

Также вместе с гостями из федерального центра обсудили точечные проблемы лекарственного обеспечения от расходных материалов для больных сахарным диабетом до орфанных заболеваний – таких, как СМА.

Марат Садыков уверен, что такие вопросы возможно решить только на федеральном уровне. Он поделился мнением, что льготников нельзя делить на федеральных и региональных.

Круглый стол продлился больше часа.