Депутат Госдумы РФ: «То, что мы увидели в казанском хосписе, трогает до глубины души»

Более пяти тысяч пациентов, получивших паллиативную помощь, строительство нового хосписа в Казани на 60 койко-мест – такими результатами поделился во время круглого стола основатель казанского хосписа Владимир Вавилов. Сегодня его посетили депутаты Госдумы РФ, в числе которых были председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального Собрания РФ Дмитрий Хубезов, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Прежде чем приступить к обсуждению, Вавилов провел для гостей ознакомительную экскурсию по хоспису. Он показал, в каких условиях пребывают как маленькие, так и взрослые пациенты. Одна из них рассказала депутатам, что очень довольна обслуживанием медперсонала.

«О хосписе я слышала еще тогда, когда на его строительство Фонд имени Анжелы Вавиловой начал собирать деньги. И, знаете, люди помогали, я тогда еще была гораздо моложе, не было болезни. И вот сегодня я здесь и получаю лучший уход», – рассказала пациентка казанского хосписа.

Комнаты для персонала, палаты, комнаты психологической помощи и оказания квалифицированной медицинской помощи, молельные комнаты как для православных, так и для мусульман – все это сегодня осмотрели депутаты Госдумы.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Мы стараемся сделать так, чтобы каждый пациент чувствовал себя как дома, чувствовал заботу. Заметьте, в нашем хосписе даже не пахнет больницей. Мы даем возможность маленьким детям быть со своими родителями. А взрослым – быть рядом со своими близкими», – обратился к депутатам Вавилов.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

К сожалению, хоспис не может принять большее число пациентов, добавил уже во время круглого стола Владимир Вавилов. На всю республику сейчас приходится 35 койко-мест, когда в хосписной помощи нуждаются порядка 20 тысяч человек. Именно стремление помочь нуждающимся в паллиативной помощи и стало толчком к строительству в Казани нового хосписа.

«Новый хоспис будет рассчитан на 60 койко-мест, а в случае необходимости их число можно увеличить до 200. Строительный объем нового стационара составляет восемь с половиной тысяч квадратных метров, сметная стоимость составляет 660 млн рублей. При этом данный проект получил поддержку руководства республики Татарстан», – отметил Вавилов.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Тем не менее председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального Собрания РФ Дмитрий Хубезов отметил, что казанский хоспис – один из лучших в стране. По его словам, опыт Казани должны перенять и другие регионы.

«То, что мы увидели здесь, в этом хосписе – у меня до сих пор стоит ком в горле. Видно, какая колоссальная работа здесь была проделана и то, как здесь относятся к детям и взрослым – это трогает до глубины души. Мы обязательно возьмем положительный опыт казанского хосписа, чтобы использовать это в других регионах», – резюмировал Дмитрий Хубезов.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что Фонд имени Анжелы Вавиловой появился в 2003 году, с 2010 года все средства с благотворительности идут на развитие паллиативной помощи в Татарстане. В 2014 году Вавилов открыл в Казани детский хоспис, рассчитанный на 18 койко-мест, а уже через год появился хоспис для взрослых пациентов.