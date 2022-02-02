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Здоровье
2 февраля 2022  13:45
Елена Саляхова

В Казани депутатам Госдумы РФ представили новый онкоцентр ДРКБ

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Новый онкологический центр ДРКБ сегодня посетили депутаты Государственной Думы РФ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в детской республиканской клинической больнице. 

 

Фото: пресс-служба ДРКБ

В числе гостей оказались председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального собрания РФ Дмитрий Хубезов, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Руководство больницы и главный врач Айрат Зиатдинов провели депутатам ознакомительную экскурсию, показали новейшее оборудование.

 

Фото: пресс-служба ДРКБ

Также гости посетили Дом Роналда Макдоналда, после чего они отправились на круглый стол в казанский детский хоспис и пообщались с основателем Фонда Анжелы Вавиловой Владимиром Вавиловым.

 

Фото: пресс-служба ДРКБ

 

#онкоцентр #госдума рф
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