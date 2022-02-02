В Казани депутатам Госдумы РФ представили новый онкоцентр ДРКБ
Новый онкологический центр ДРКБ сегодня посетили депутаты Государственной Думы РФ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в детской республиканской клинической больнице.
В числе гостей оказались председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Федерального собрания РФ Дмитрий Хубезов, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Руководство больницы и главный врач Айрат Зиатдинов провели депутатам ознакомительную экскурсию, показали новейшее оборудование.
Также гости посетили Дом Роналда Макдоналда, после чего они отправились на круглый стол в казанский детский хоспис и пообщались с основателем Фонда Анжелы Вавиловой Владимиром Вавиловым.