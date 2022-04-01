Песков прокомментировал заявление актера Жерара Депардье об Украине

Французский актер Жерар Депардье не до конца понимает ситуацию на Украине, так как он не погружен в политическую повестку. Так считает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил лишить Депардье российского гражданства из-за заявления о специальной военной операции, а его недвижимость на территории РФ передать детям-сиротам. Накануне актер заявил, что россияне не несут ответственности за решения главы своего государства и за происходящее на Украине.

Песков в свою очередь отметил, что, по его мнению, Депардье не совсем разбирается в том, что происходит на Украине, и выразил готовность, если это необходимо, ввести артиста в курс дела.

«Он (Депардье — прим. Т-и) вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал», — сказал Дмитрий Песков, комментируя реакцию Кремля на слова актера.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.