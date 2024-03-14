Депутат Госдумы опроверг повышение НДФЛ для богатых россиян до 25%

Повышение НДФЛ для богатых россиян до 25% – это только слухи. Об этом сообщил «Татар-информу» депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Ни одного законопроекта в Государственную Думу по налоговым изменениям не поступало. Более того, мы не участвовали ни в каких обсуждениях. Думаю, что пока это [повышение НДФЛ для состоятельных россиян до 25%] только слухи», – сообщил парламентарий.

Госдума на заседании рабочей группы уже утвердила основные поручения по итогам послания. Пока о параметрах налоговых изменений говорить в целом преждевременно, отметил Фаррахов.

Ранее Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения.

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