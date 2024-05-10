Депутат Госдумы Морозов: Мишустин — профессионал высочайшего класса с большим опытом

Кабмин РФ под председательством Михаила Мишустина — действительно правительство высоких профессионалов. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов, передает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Нам сегодня есть, что сказать о тех четырех годах, которые мы взаимодействовали с Михаилом Владимировичем и его коллегами. Это действительно правительство высоких профессионалов, Правительство ответственное. Мы видим, как растет уровень взаимодействия парламента и Правительства, как решаются сложнейшие задачи, и с какой скоростью находятся ответы на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна», — сказал Морозов.

По его мнению, кандидатура Мишустина уникальная, поскольку он профессионал высочайшего класса с большим опытом государственного управления и успел эффективно поработать на многих высших постах. Морозов считает, что Мишустин прекрасно знает специфику Республику Татарстан, активно и конструктивно взаимодействует с республиканским Правительством.

«Поэтому я полагаю, что в Татарстане позитивно оценивают предложение Президента России по кандидатуре на должность Председателя Правительства», — заключил парламентарий.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам собрания фракции партии с участием Михаила Мишустина, которое прошло перед пленарным заседанием, отметил, что на сегодня ключевой приоритет совместной работы партии и Кабмина — выполнение поручений Президента Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному Собранию, и достижение национальных целей развития, определенных главой государства 7 мая.

Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Премьер-министра.

Кандидатуру Мишустина на пост Премьер-министра повторно выдвинул Владимир Путин. Госдума впервые утверждает главу Кабмина и его состав — это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены Кабмина назначались указами Президента.