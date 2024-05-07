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Депутат Госдумы Морозов: «Инаугурация проходит в судьбоносный для страны момент»
Депутат Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов заявил, что инаугурация Владимира Путина на должность Президента России проходит в судьбоносный для страны момент.
«Инаугурация проходит в судьбоносный для страны момент. И в этом её особенность. Это фактор сплочения нации – и в этом её главный эффект. Мир ждет: Россия дрогнет или, наоборот, встанет во весь рост. И ответ ныне дан! Отсюда такая нервозность в стане врагов и иноагентов. Их надежды на внутренний раздрай не оправдались», – цитирует парламентария его пресс-служба.
Напомним, инаугурация Путина прошла сегодня в Кремле. После вступительной речи и смотра Президентского полка глава государства посетил благодарственный молебен.
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