Президент РФ Владимир Путин после инаугурации и парада Президентского полка посетил благодарственный молебен. Эта церемония прошла в Благовещенском соборе. Ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, мы крепко молимся за вас. Мы знаем, что эти слова для вас не прсотой звук, что вы и сами молитесь. И великая милостью Божией отмечана в наше время, что во главе государсвта человек православный, не стесняющийся своей веры», - сказал Патриарх.

Он подчеркнул, что руководителю страны порой приходится принимать жесткие решения. Но, если их не принять, то последствия могут быть опасными и для народа, и для государства. Именно поэтому все эти решения связаны с жертвами, добавил Патриарх.

«И никогда эти решения, принимаемые во благо народа, не осуждались ни церковью, ни народом», – отметил Кирилл.