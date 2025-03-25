В России предложили запретить продавать чипсы некоторым гражданам

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов предложил запретить продавать чипсы несовершеннолетним, а также ввести акциз на эту продукцию. В Минфине и Минздраве обещали рассмотреть его инициативу, пишут «Известия».

Как объяснил инициатор предложения, запрет продажи чипсов лицам до 18-ти лет положительно повлияет на здоровье молодежи.

«Надеюсь, что наше предложение найдет поддержу в Минфине и Минздраве», - отмечал Павлов.

Он добавил, что в 2020-м Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже советовала снизить или запретить есть продукты, в которых содержится много трансжиров (чипсы были в этом списке).

Согласно оценке ВОЗ, из-за трансжиров у человека рискует развиться ишемические болезни сердца. Как отметили в организации, из-за этого недуга в мире каждый год преждевременно умирают до 500 тыс. человек. Также в 2023-м Всемирная организация здравоохранения назвала чипсы самым вредным продуктом.