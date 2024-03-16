Международный наблюдатель из Франции, политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян оценил обстановку на выборах Президента России.

«Президентские выборы в России хорошо организованы, и проходят в спокойной обстановке, точно так же, как это проходит во Франции. Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где они могут выбрать своего кандидата», — цитирует иностранца РИА Новости.

Наблюдатель также подчеркнул, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках и не получал жалоб ни от граждан, ни от других наблюдателей.

Отметим, что француз следит за соблюдением правил проведения выборов в ДНР. В этот город он приехал в первый раз.

Интересно, что Андре Филипп — потомок того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, который позже стал героем трех романов Александра Дюма-старшего. На текущей момент Андре 81 год. На протяжении своей политической карьеры он занимал должности мэра города Марсан, депутата Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).