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ЦИК России: Общая явка на выборах Президента на 9 часов утра составила 36,55%
Общая явка на выборах Президента Российской Федерации по состоянию на 09:00 по московскому времени составила 36,55%. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.
На портале идет прямая трансляция. Так, по состоянию на 09.23 показатель достиг 36,67%.
Выборы Президента России стартовали накануне. В Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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