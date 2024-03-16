ЦИК России: Общая явка на выборах Президента на 9 часов утра составила 36,55%

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Общая явка на выборах Президента Российской Федерации по состоянию на 09:00 по московскому времени составила 36,55%. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

На портале идет прямая трансляция. Так, по состоянию на 09.23 показатель достиг 36,67%.

Выборы Президента России стартовали накануне. В Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).