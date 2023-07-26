Депутат Госдумы Фаррахов осудил жестокое нападение на врача в Альметьевске

Айрат Фаррахов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов осудил произошедший инцидент в альметьевской больнице. Он выразил свое беспокойство за жизнь медработника, напомнив читателям о важности работы врачей.

«Не могу найти оправдания противоправным действиям против медицинских работников во время исполнения служебных обязанностей. Сам, работая на скорой помощи, оказывался в такой ситуации» - поделился Айрат Фаррахов в личном телеграм-канале.

По словам депутата, личность преступника уже установлена и идет следствие.

Ранее «Татар-информу» сообщили, что в поликлинике Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром мужчина ударил врача за то, что тот отказался принимать его ребенка без записи.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как разъяренный мужчина выбежал из кабинета доктора и заблокировал дверь, чтобы она не могла выйти, после чего вернулся в кабинет, где продолжилась ссора.