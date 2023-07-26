Появилось видео, как в Альметьевской детской городской больнице мужчина напал на врача

В социальных сетях опубликовали видео о том, как в Альметьевской детской городской больнице мужчина напал на врача.

На кадрах видно, как разъяренный мужчина выбежал из кабинета доктора и заблокировал дверь, чтобы она не могла выйти, после чего вернулся в кабинет, где продолжилась ссора.

Ранее «Татар-информ» сообщал со ссылкой на Минздрав РТ, что в поликлинике Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром мужчина ударил врача за то, что тот отказался принимать его ребенка без записи.

Отец пришел в поликлинику с ребенком и пытался попасть к отоларингологу, предварительно не записываясь на прием. Врач ему объяснила, что плановый прием узких специалистов осуществляется исключительно по записи. В итоге мужчина взял амбулаторную карту и ударил по голове врача.

Сотрудники поликлиники вызвали полицию, врач написала заявление на отца ребенка. В ближайшее время пострадавший медик обратится в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы специалисты оценили ущерб, нанесенный здоровью.