В Альметьевске отец напал на врача за отказ принять его ребенка без записи

В поликлинике Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром мужчина ударил врача за то, что тот отказался принимать его ребенка без записи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Отец с ребенком пришли в поликлинику и хотели попасть к отоларингологу, однако семья предварительно к специалисту не записалась. Врач разъяснила, что плановый прием узких специалистов осуществляется исключительно по записи. Без нее врач может принять лишь экстренных и неотложных пациентов, но у ребенка таких показаний не было.

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«На отказ в приеме, отец ребенка взял амбулаторную карту и ударил по голове врача. После этого он вышел из кабинета и удерживал дверь снаружи, чтобы доктор не смогла выйти и позвать на помощь. После чего снова зашел в кабинет и толкнул доктора. Врач смогла выйти из другой двери и позвала на помощь», – рассказали в пресс-службе министерства агентству.

Сотрудники поликлиники вызвали полицию, врач написала заявление на отца ребенка. В ближайшее время пострадавший медик обратится в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы специалисты оценили ущерб, нанесенный здоровью.

«Министерство здравоохранения РТ заявляет, что подобные действия в отношении медицинских работников недопустимы, и для пресечения таких нарушений будут использованы все предусмотренные действующим законодательством меры. Данная ситуация находится на контроле министерства. Просим уважительно относиться к медицинским работникам, которые исполняют свой профессиональный долг», – заключили в пресс-службе Минздрава РТ.