Депутат Госдумы Фаррахов: Мишустин — человек, который прекрасно знает Татарстан

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Михаил Мишустин за время работы в Правительстве РФ неоднократно отмечал Татарстан как опорный регион для всей страны, который реализует самые инновационные проекты. Об этом депутат Госдумы Айрат Фаррахов, передает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Михаил Мишустин — человек, который прекрасно знает Татарстан, — отметил депутат. — „Алабуга“, внедрение налога на профессиональный доход, так называемые самозанятые и многие другие проекты, которое непосредственно инициировал Михаил Владимирович, будучи в различных должностях, как раз реализовывались именно в Татарстане, и кстати сказать, и сегодня тоже Татарстан прозвучал как самый инновационный регион и как пример для развития всей страны».

Фаррахов отметил, что сегодня, когда Россия должна развиваться значительно быстрее, чем мировая экономика, важно, чтобы федеральное Правительство возглавлял человек по складу технократический, который может делать прорывные технологии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам собрания фракции партии с участием Михаила Мишустиным, которое прошло перед пленарным заседанием, сказал, что у партии и Правительства выстроено максимально продуктивное взаимодействие.

«Это позволило нам эффективно работать над народной программой и партийными проектами. Добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей», — перечислил Турчак.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Президента РФ Владимира Путина будут в равной степени и Правительство, и парламент.

«Вместе мы прошли самые сложные периоды — пандемию коронавируса и санкционную агрессию Запада. Сегодня, в соответствии с поправками в Конституцию, которые инициировал Президент и поддержали в ходе общероссийского голосования люди, наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», — сказал Васильев.

Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против – 0, воздержались 57. Президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность Премьер-министра.

Кандидатуру Мишустина на пост Премьер-министра повторно выдвинул Владимир Путин. Госдума впервые утверждает главу Кабмина и его состав — это право закреплено поправками в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Ранее все члены Кабмина назначались указами Президента.