Депутат Госдумы допустила переход на сокращенную рабочую неделю

В России сокращение рабочей недели до 36 часов возможно уже в видимой перспективе. Об этом заявила депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб, сообщает Lenta.ru.

«Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем – есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах», – заметила парламентарий.

При этом Бессараб уточнила, что речь идет не о работниках различных производств, потому что такое нововведение в промышленности спровоцировало бы рост затрат, а значит, и себестоимости продукции. Однако, по ее мнению, подобный график «возможен для сотрудников офисов, тех, кто занят в торговле, в предоставлении услуг».

По словам депутата, эксперименты в странах Европы показали, что при сокращении рабочей недели сотрудники начинают быстрее выполнять свои задачи и меньше отвлекаются, чтобы раньше освободиться. В результате эффективность не падает, а выгоды для работников заметно увеличиваются.

«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта», – проинформировала Бессараб. Она уверена, что многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте из-за наблюдающегося сейчас дефицита кадров.