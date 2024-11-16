Депутат Госдумы Анатолий Иванов отправил мамадышцу внедорожник в зону СВО

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

Депутат Госдумы Анатолий Иванов отправил своему земляку-мамадышцу внедорожник в зону СВО по просьбе военнослужащего. Автомобиль удалось приобрести в течение короткого времени, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Машину загрузили гуманитарной помощью — всем необходимым для бойцов: теплой одеждой, продуктами питания, консервами, тушенкой. Ценным грузом стали и письма от детей.

По видеозвонку военнослужащий поблагодарил Анатолия Иванова. Парламентарий, в свою очередь, поинтересовался, все ли у бойца в порядке и все ли его устраивает.

Отметим, что депутат продолжает интересоваться делами военнослужащих с тех времен, когда он был главой Мамадышского района. Тогда он отправлял гуманитарные грузы бойцам, организовывал ремонт автомобилей, поставлял спецтехнику на передовую.

«Да, я продолжаю помогать и общаться и с самими военнослужащими, и их родителями, и близкими», — сказал он «Татар-информу».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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