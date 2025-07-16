Депутат ГД: Штрафовать за передачу номера близкому родственнику не будут

Передача сим-карты близкому родственнику не будет наказываться штрафом, как и кратковременное одалживание мобильного телефона для звонка. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин, передает РИА Новости.

«Закон, подписанный Президентом [РФ Владимиром Путиным] в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам», – напомнил парламентарий.

«Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу – уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», – пояснил он.

Соответственно, передача номера ребенку не нарушает закон, так как дети входят в перечень близких родственников, согласно Семейному кодексу РФ.

Депутат добавил, что принятие новеллы призвано пресечь практику массовой передачи «левых» номеров, особенно в теневом сегменте, когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются для мошенничества. «Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим особенно для предпринимателей и компаний», – добавил Немкин.