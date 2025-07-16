В Госдуме хотят ввести штраф за передачу телефонного номера другому лицу

В России могут ввести штраф за передачу иному лицу номера телефона. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ внесены в Государственную Думу.

КоАП предполагается дополнить статьей 13.53 «Передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области связи».

В случае принятия новеллы штраф за такое нарушение для физических лиц, а также для пользователей услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, документ предусматривает штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за предоставление возможности пользоваться связью лицам, не работающим у них. Для ИП штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом не будет считаться административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача гражданином номера иному лицу для его личных целей.

Поправки одобрены Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Принять их планируется 17 июля, когда будет рассматриваться законопроект об усилении административной ответственности за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

В первом чтении документ был принят 28 января текущего, 2025 года, но затем он был дополнен. В частности, теперь законопроект предусматривает штрафы за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, а также за рекламу VPN-сервисов.