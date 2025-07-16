В России могут ввести штраф до 50 тысяч рублей за передачу номера другому лицу

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые вводят административную ответственность за передачу абонентского номера другому лицу. Документ опубликован в электронной базе Госдумы как часть подготовки ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения в сфере связи.

Что грозит за передачу номера:

физическим лицам – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

индивидуальным предпринимателям – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

юридическим лицам (компаниям) – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Такое наказание коснется тех случаев, когда человек передает свой телефонный номер или SIM-карту другому лицу, например, чтобы тот мог использовать связь от его имени.

Если передача SIM-карты была безвозмездной и временной, например, вы дали телефон родственнику или знакомому на короткое время для личных целей, это не будет считаться нарушением.