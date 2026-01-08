Депутат ГД: С начала года изменились правила расчета пенсионного стажа для семей с детьми

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России с 1 января 2026 года периоды декретного отпуска продолжительностью до полутора лет будут полностью включаться в страховой стаж одного из родителей без ограничений по количеству детей. Об этом напомнил член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин, передает RT.

«Теперь периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет будут полностью включаться в страховой стаж одного из родителей, без каких-либо ограничений по общему количеству лет или детей», – подчеркнул собеседник телеканала.

Прежде в страховой стаж включалось не более шести лет ухода за детьми – таким образом, родитель мог уходить в отпуск по уходу за ребенком с сохранением стажа не более четырех раз. С отменой лимита отпуск по уходу за пятым, шестым и последующими детьми также будет учитываться.

Парламентарий обратил внимание на нововведение, которое коснется родителей близнецов: отныне периоды ухода будут суммироваться и учитываться отдельно за каждого ребенка. Соответственно, уход за двойней добавит ушедшему в декрет родителю три года стажа, а за тройней – 4,5.

Как мать, так и отец имеют право на включение таких периодов в стаж. Это зависит от того, кто из родителей был оформлен как лицо, осуществляющее уход, уточнил Чаплин.

