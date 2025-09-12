В Госдуме предложили расширить страховой стаж при рождении двойняшек и тройняшек

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы подготовили поправки, предусматривающие расширение страхового стажа за период ухода за двумя и более детьми, а также при рождении второго ребенка до окончания декретного отпуска с первым. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Страховой стаж учитывается при определении права на страховую пенсию и ее размера. Сейчас, по словам Нилова, в случае многоплодной беременности женщине засчитывается лишь 1,5 года нестрахового периода, независимо от количества детей.

«Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками – 3 года страхового стажа, за тройняшками – 4,5 года и так далее», – пояснил депутат.

Он также отметил, что изменения коснутся и ситуаций, когда второй ребенок рождается до окончания отпуска по уходу за первым.

«Подготовленная поправка предполагает суммирование периода ухода за обоими детьми по его фактической продолжительности. Например, сегодня, если второй ребенок родился, когда первому исполнился год, в страховой стаж в общей сложности будут включены только 2,5 года, а поправка предусматривает 3 года – по 1,5 года на каждого ребенка», – уточнил Нилов.