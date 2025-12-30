news_header_top
Руc Тат
Общество 30 декабря 2025 12:09

Правительство России утвердило порядок новой ежегодной выплаты для семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее порядок назначения новой ежегодной семейной выплаты. Мера поддержки начнет действовать с 2026 года, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

На выплату имеют право работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Возрастное ограничение для детей – до 18 лет, а в случае очного обучения – до 23 лет. Главное финансовое условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину регионального прожиточного минимума.

Поддержка представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактически для получателей налог пересчитают по льготной ставке 6%, а разницу вернут. Средства будут перечисляться единовременно раз в год.

Оформить выплату за 2025 год можно будет после окончания периода сбора налоговой отчетности. Заявления будут принимать с 1 июня по 1 октября 2026 года.

В федеральном бюджете на финансирование программы заложены значительные средства:

  • почти 120 млрд рублей – на 2026 год;
  • более 128 млрд рублей – на 2027 год;
  • свыше 138 млрд рублей – на 2028 год.

Новая выплата регламентирована федеральным законом, который ранее подписал Президент России.

