Политика 19 ноября 2025 17:00

Депутат ГД Горелкин анонсировал полную замену YouTube российскими сервисами

В среднесрочной перспективе YouTube в России окажется полностью заменен отечественными видеохостингами. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин, сообщает ТАСС.

В интервью американскому журналисту Ларри Джонсону парламентарий заметил, что в 2010-х годах YouTube стал монополистом на российском рынке видеохостингов и что сейчас эту ситуацию в РФ пытаются «исправить».

«<…> мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды», – выразил уверенность Горелкин.

По мнению депутата Госдумы, принадлежащий корпорации Google видеохостинг «очень активно используют западные страны в информационной войне».

При этом он констатировал, что очень немногие страны могут позволить себе цифровой суверенитет. «Суверенитет и цифровой суверенитет – это очень дорогое удовольствие, требующее не только инвестиций, но и людей», – признал Горелкин.

Летом председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял, что власти России не рассматривают возможность блокировки видеохостинга YouTube (замедленного с прошлого, 2024 года).

