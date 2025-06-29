В Госдуме рассказали, что блокировка YouTube в России не планируется

Власти России не рассматривают возможность блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, его слова приводит РИА Новости.

В настоящий момент речи о блокировке сервиса не идет. Боярский отметил, что, в отличие от платформ, признанных экстремистскими, таких как Instagram*, YouTube продолжает работу в России. Однако, добавил депутат, ситуация может измениться в зависимости от поведения зарубежных компаний.

Боярский подчеркнул, что в прошлом некоторые из них выражали готовность продолжить деятельность в России, открывали представительства или демонстрировали заинтересованность в развитии на российском рынке. В то же время, отметил он, реакция западных сервисов на изменения геополитической обстановки была различной – часть прекратила работу по политическим или экономическим причинам.

Депутат напомнил высказывание Президента Владимира Путина о том, что Россия изначально создала благоприятные условия для цифровых сервисов, проявляя гостеприимство и открытость к сотрудничеству. Тем не менее поведение самих платформ оказалось неоднозначным. Боярский, в частности, упомянул Booking.com, который прекратил предоставление услуг по бронированию, несмотря на спрос как внутри страны, так и за ее пределами.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.