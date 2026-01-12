Депутат Фаррахов заявил, что Волга требует серьезных инвестиций и большого внимания

Новый министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин – ответственный человек, обладающий высокими компетенциями в сфере управления. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Вопросы экологии очень волнуют граждан. И то, что эти вопросы доверили именно Азату Ильдусовичу, очень важно. <…> Азат Ильдусович – абсолютно безотказный человек, к которому всегда можно обратиться. Он прошел школу исполнительной и законодательной власти. Думаю, что это очень правильное, очень взвешенное, первое решение этого года», – сказал Фаррахов.

Он также считает, что Зиганшин на новом месте «покажет новый стиль управления, инновации и новые решения».

«Задачи в области экологии всегда очень серьезные, очень большие», – отметил собеседник «Татар-информа».

По мнению Фаррахова, у Минэкологии РТ есть большие возможности и прекрасные перспективы.

«Если говорить о конкретных проектах, конечно же, Волга требует серьезных инвестиций, большого внимания. Проект «Волга», проект очистных сооружений, проект, связанный с переработкой мусора. В целом для людей эти вопросы очень и очень актуальны», – подчеркнул Фаррахов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Азат Зиганшин сегодня указом Раиса Татарстана назначен министром экологии и природных ресурсов РТ. Нового руководителя представил коллективу Премьер-министр РТ Алексей Песошин.