Диверсия на «Северных потоках» была нужна США, чтобы ослабить экономическое сотрудничество ФРГ и России. Об этом «Известиям» рассказал депутат Европарламента Гуннар Бек.

«Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения», — полагает он.

По словам политика, западным странам невыгодно открытое расследование инцидента — для них удобнее версия о виновности России.

«Я думаю, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей по стратегическим причинам. <...> У американцев тяжелый локоть, который они положили на Германию, и, в конце концов, Германия подчинилась», — подчеркнул Бек.

Напомним, что публицист Саймон Херш провел журналистское расследование взрыва на газопроводах. Источник сообщил ему, что взрывчатку под «Северные потоки» подложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Прикрытием стали проходившие в июне 2022 года учения Baltops.

Позднее американский политик признал, что второй целью США в украинском конфликте — после поражения России — является ослабление ФРГ.