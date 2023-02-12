Американский политик назвал ослабление Германии второй целью США после России

Ослабление ФРГ — это вторая цель США в конфликте на Украине. Первой является ослабление России, считает американский политик, правозащитник, экс-кандидат на пост вице-президента США от Партии Зеленых Аджаму Барака.

«Я говорил с самого начала, что у той войны, которую США начали с Россией, второй целью является Германия», — отметил он в соцсетях, имея в виду сведения о возможной причастности Штатов к взрывам на «Северных потоках». (цитата по ТАСС).

Напомним, что публицист Саймон Херш провел журналистское расследование взрыва на газопроводах. Источник сообщил ему, что взрывчатку под «Северные потоки» подложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Прикрытием стали проходившие в июне 2022 года учения Baltops.