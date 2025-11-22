news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 22 ноября 2025 10:42

Депутат Цунаева рассказала об увеличении некоторых выплат вслед за МРОТ

Читайте нас в
Телеграм

Размер части пособий и выплат увеличится с начала 2026 года в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в интервью ТАСС.

Напомним, 20 ноября Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об изменении статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 27 093 руб. в месяц.

Минимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году составит около 124,7 тыс. рублей, тогда как в 2025 году она равнялась 103,3 тыс. рублей.

Максимальный размер выплаты за отпуск в 140 дней (70 дней до родов и 70 после) вырастет до 955,8 тыс. рублей с нынешних 794,4 тыс. рублей. Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с почти 69 тыс. до более 80 тыс. рублей. Цунаева уточнила, что получать выплаты могут не только родители, но и другие родственники или опекуны при условии оформления отпуска по уходу за ребенком.

Все выплаты будут проиндексированы автоматически, обращаться в Социальный фонд гражданам не потребуется.

читайте также
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года
Госдума поддержала повышение НДС на 2% с 2026 года
#социальные выплаты #повышение мрот #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025