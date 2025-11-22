Депутат Цунаева рассказала об увеличении некоторых выплат вслед за МРОТ

Размер части пособий и выплат увеличится с начала 2026 года в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в интервью ТАСС.

Напомним, 20 ноября Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об изменении статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 27 093 руб. в месяц.

Минимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году составит около 124,7 тыс. рублей, тогда как в 2025 году она равнялась 103,3 тыс. рублей.

Максимальный размер выплаты за отпуск в 140 дней (70 дней до родов и 70 после) вырастет до 955,8 тыс. рублей с нынешних 794,4 тыс. рублей. Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с почти 69 тыс. до более 80 тыс. рублей. Цунаева уточнила, что получать выплаты могут не только родители, но и другие родственники или опекуны при условии оформления отпуска по уходу за ребенком.

Все выплаты будут проиндексированы автоматически, обращаться в Социальный фонд гражданам не потребуется.