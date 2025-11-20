Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об изменении статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

Документ входит в бюджетный пакет и рассматривался одновременно с проектом федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Согласно принятому закону, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 27 093 руб. в месяц. Таким образом, МРОТ увеличится более чем на 20 % по сравнению с текущим значением.

По оценкам законодателей, повышение затронет около 4,5 млн работников и приведет к росту их заработных плат.