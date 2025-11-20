Госдума поддержала повышение НДС на 2% с 2026 года

С начала следующего, 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) в России вырастет на 2%, с 20% до 22%. Соответствующий законопроект сегодня приняла Государственная Дума РФ в третьем и окончательном чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

В новелле оговаривается сохранение льготной ставки НДС в 10% для всех социально значимых товаров.

Кроме того, Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС.

В 2026 году порог уплаты уменьшится с нынешних 60 млн рублей до 20 млн, в 2027-м – до 15 млн, в 2028-м – до 10 млн.

Изначально порог по годовой выручке для уплаты НДС малым и средним бизнесом, использующим упрощенную или патентную систему налогообложения, предполагалось одномоментно снизить с 60 млн рублей до 10 млн с начала 2026 года.