Депутат Айдар Метшин поделился фотографиями с ифтара в Москве с участием Раиса РТ

Депутат Государственной Думы восьмого созыва Айдар Метшин поделился в своем телеграм-канале фотографиями с ифтара в Москве с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Сегодня в Московской мемориальной мечете состоялся ифтар от имени Раиса РТ Минниханова Р. Н. Рамазан ае мобарэк булсын (Счастливого Рамадана – перевод с татарского)», – написал в публикации парламентарий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана принял участие в культурно-благотворительном мероприятии «Шатер Рамадана-2024», которое каждый год организует ДУМ Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы страны. К участникам события также обратился председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Фото: телеграм-канал депутата Государственной Думы Айдара Метшина