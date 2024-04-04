«Наши герои»: Равиль Гайнутдин в «Шатре Рамадана» поблагодарил защитников Отечества

Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратился к участникам «Шатра Рамадана». Он подчеркнул, что такие мероприятия объединяют разных представителей общества и конфессий. В событии также принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Ежегодно Республика Татарстан проводит совместно с нами вечер РТ в „Шатре Рамадана“. Не только в республике, где принимают участие более 12 тыс. по приглашению Рустама Нургалиевича в одном ифтаре в большом зале, но и здесь мы тоже рады видеть представителей разных слоев нашего населения, нашей власти, нашего общества, наших народов, наших религий. Мы объединяемся и перед террором, и перед нацизмом, и перед Всевышним Аллахом. Приближаемся к нему с верой, надеждой и любовью. Любовью к Аллаху, любовью к вере, любовью к своему народу, любовью к своей стране и готовы защитить свою страну. И я горжусь тем, что на этом вечере находятся наши герои. Огромная благодарность вам, защитникам нашего Отечества, защитникам нашего народа, защитникам нашего будущего. Мы молимся за вас, мы гордимся вами, мы желаем вам скорейшей Победы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России торжественно открыл в Москве уже девятнадцатый по счету «Шатер Рамадана».