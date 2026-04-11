Денисенко о победе над «Динамо-Минском» в овертайме: Ребята фокусируются на каждой детали

Победам «Ак Барса» в овертаймах способствует концентрация игроков. Таким образом форвард казанцев Григорий Денисенко прокомментировал выигрыш во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

«Я не думаю, что есть какой-то секрет. Просто ребята фокусируются на каждой детали, каждой мелочи. Все понимают, что любая деталь может решить исход игры. Да и физической подготовки хватает держать темп в овертаймах», – заметил нападающий.

Обилие рикошетов (на них сегодня пришлось четыре шайбы) хоккеист объяснил тем, что в плей-офф игры идут кость в кость.

Денисенко в сегодняшнем матче забросил первую шайбу в составе «Ак Барса». Журналист предположил, что он берег силы для самой важной части сезона, но тот не стал подтверждать наличие таких планов.

«Я не делаю на этом акцент, я делаю свою работу, полезную для команды. Главное – командная победа, без разницы, кто забил», – пояснил форвард.

В свою очередь защитник «Ак Барса» Никита Лямкин признался, что казанцы потратили много сил. «Сами себе проблем придумали. Понятно, что соперник не соглашается с поражением, но и мы такие матчи должны выигрывать при счете 3:1, а не вот эту нервотрёпку создавать», – выразил уверенность он.

«<...> получились качели, много нервов и эмоций потратили», – констатировал игрок.

Нападающий казанцев Александр Хмелевский оказался менее пессимистичен. «Отличная победа, мы выполнили задачу на поездку – одержали две победы в Минске. Это было тяжело, но пацаны – красавцы <...>», – убежден он.

Вместе с тем и Хмелевский признал, что расслабляться еще рано. «Серия идет до четырёх побед, мы пока ничего не сделали. Нужно выиграть ещё две игры, потом можем сказать, что сделали хорошее дело», – подытожил он.