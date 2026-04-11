Гатиятулин после победы над «Динамо-Минском»: Я оценки экспертов не читаю

Анвар Гатиятулин

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги второй встречи четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо», которая завершилась победой татарстанцев в овертайме.

В ответ на вопрос журналиста, напомнившего о мнениях экспертов, считавших белорусскую команду фаворитом противостояния, специалист заметил: «Знаете, задача любого эксперта в том, чтобы его высказывания обсуждали болельщики, это часть шоу». «Я эти оценки не читаю и не обращаю на них внимания, поэтому не готов комментировать высказывания», – подчеркнул он.

При этом Гатиятулин обратил внимание на то, что подтвердилась указанная им ранее необходимость направлять эмоции в правильное русло. «Но здесь важно, как мы реагируем на свои не очень удачные отрезки. Это хорошая черта команды», – убежден он.

Наставник согласился с мнением своих подопечных, что причинами побед в серии с «Динамо-Минском» стали характер и желание победить. «В любой игре <...> нужно максимально усложнять положение соперника. Мы двигаемся в этом направлении. <...> Нам удалось воплотить задуманное», – уточнил он.

Отдельно главный тренер отметил правильную реакцию на потерю преимущества и пропущенный гол в конце третьего тайма, а также на хорошую игру в овертайме. «<...> создали момент, реализовали, победили», – сказал он, пообещав разобрать три случая нарушения правил на игроке минчан Виталии Пинчуке.

Гатиятулин не стал подтверждать предположение, что «Ак Барс» сильнее «Динамо-Минска» за счет большого кубкового опыта. «В любой игре нужно по максимуму использовать свои моменты и затруднять положение сопернику. <...> важно реагировать на отрезки, когда инициатива у соперника», – акцентировал он.