«Деньги не вернут нам здоровье»: суд признал экс-сотрудника ГАИ Казани виновным в ДТП

Сегодня суд вынес приговор теперь уже бывшему сотруднику ГАИ Казани Максиму Абрамову. Его признали виновным в ДТП, в котором серьезно пострадали пять человек. Сразу после столкновения с легковушкой Абрамов сбежал. Следствие доказало, что в тот вечер он сел за руль пьяным. Подробности этой истории в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Все пассажиры Mitsubishi получили серьезные травмы, двое теперь инвалиды»

В Вахитовском суде Казани сегодня огласили приговор экс-сотруднику ГАИ Максиму Абрамову. 6 апреля 2021 года он и двое его сослуживцев поехали кататься по городу, за рулем был сам Максим, при этом, по материалам дела, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ближе к полуночи Hyundai Абрамова выехал на запрещающий свет светофора на перекресток улиц Туфана Миннуллина и Островского. Там он столкнулся с Mitsubishi Lancer, в которой в тот момент находились пятеро молодых людей, в том числе один подросток.

В результате того ДТП все пассажиры Mitsubishi получили серьезные травмы, у двоих теперь инвалидность.

Сразу после столкновения водитель и двое пассажиров Hyundai скрылись с места ДТП. 7 апреля 2021 года Абрамов и его сослуживцы были уволены из ГАИ, виновник ДТП был задержан. К слову, его сослуживцы проходили по делу только в качестве свидетелей.

Сегодня в суд Абрамов явился сам, хотя раньше он находился под стражей – около года провел в СИЗО. Позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест. В суд также пришли сегодня четверо потерпевших и группа поддержки Максима. По всей видимости, Абрамов не рассчитывал на снисхождение суда и заранее готовился к обвинительному приговору, а потому взял с собой сумку с вещами.

«Я надеюсь, вы знаете всю историю о том, сколько это все длилось, и все подробности», – сказал Максим Абрамов журналистам перед началом процесса.

Суд приговорил Абрамова к пяти годам колонии общего режима. Именно столько для него запросила в прениях прокурор Татьяна Маслова. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших – постановил выплатить четверым из пяти пострадавших по полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

«Я не помню, как неделю пролежал в больнице»

После процесса журналистам удалось пообщаться с пострадавшими. Все они единогласно заявили, что ждали этого приговора очень долго.

«Даже не надеялись, что это произойдет. Четыре с половиной года сторона защиты тянула до истечения сроков давности. Я думаю, что это справедливое наказание. Однако вряд ли это конец, думаю, сторона защиты будет оспаривать этот приговор», – рассказал пострадавший Марат Хусаинов.

Экспертиза показала, что каждый из пострадавших в той аварии получил тяжкий вред здоровью. Сами они признаются, что не помнят почти ничего из того дня, когда произошло ДТП.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я помню, как мы собрались с ребятами во дворе, общались и как очнулся в реанимации. Я не помню, как неделю пролежал в больнице. До сих пор мы не помним, куда мы ехали, зачем, наверное, это так и останется загадкой. Одному из нас провели тяжелую операцию на голени, укоротили одну из ног. Другому сделали трепанацию черепа. Лично у меня был разрыв кишечника. Теперь я вынужден соблюдать строгую диету, я уже никогда не смогу съесть то, что хочу», – рассказал Марат Хусаинов.

Когда произошло страшное ДТП, Абрамов и два его пассажира просто ушли с места ДТП, бросив машину. Позднее Максим скажет, что они просто пытались найти помощь, однако ни потерпевшие, ни прокурор его словам не поверили.

«У Абрамова в машине было двое сослуживцев. Они особо не пострадали, ушли, я бы даже сказал – убежали с места происшествия. Были разные версии относительно того, куда они ехали в тот день. Одна из них гласила, что, выпив, компания во главе с Абрамовым поехала "к девочкам". От последних они получили отказ, после чего разочарованный Абрамов начал лихачить. Я не знаю точно, но я склоняюсь к этой версии», – поделился Марат Хусаинов.

По словам пострадавших, Абрамов не пытался извиниться ни в тот момент, когда они лежали в больнице, ни на этапе следствия, ни в суде. Даже во время прений он не попытался попросить прощения у покалеченных парней.

«Суд сегодня частично удовлетворил гражданские иски, но даже если Абрамов выплатит нам деньги, никакие суммы не вернут нам нашего здоровья. Это никаких денег не стоит. Я бы предпочел быть здоровым, нежели получать деньги за то, что остался калекой. Вот всё, что я могу сказать», – рассказал пострадавший в ДТП Карим Абдульманов.