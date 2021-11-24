Пострадавший в ДТП по вине экс-полицейского в Казани: «Мой друг заново учился ходить»

Вахитовский суд Казани продлил арест 28-летнему экс-полицейскому Максиму Абрамову, устроившему страшное ДТП в центре Казани прошлой весной.

На время следствия экс-полицейского отправили СИЗО, однако срок его заключения почти закончился. Сегодня прокуратура просила продлить Абрамову меру пресечения и оставить его в изоляторе на 6 месяцев со дня поступления материалов дела в суд.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сам экс-полицейский просился под домашний арест. Абросимов заявил, что полностью признает вину и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Напомним, что авария произошла в апреле этого года. Абрамов за рулем Hyundai вылетел на красный свет и врезался в легковушку, в которой находились пять человек. Все пострадавшие, среди которых оказался 17-летний подросток, были госпитализированы. Сам Абрамов с места аварии скрылся. Его удалось задержать только на следующий день.

Азат Миннихузин, бывший за рулем пострадавшей машины, был признан свидетелем по делу. Удар в легковушку пришёлся со стороны пассажирского сидения, поэтому водитель пострадавших меньше всех. Остальные четверо молодых людей проходят по делу в качестве потерпевших.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня в зал заседания Азата не пустили, он дожидался решения судьи в коридоре. Молодой человек рассказал, что Абросимов писал ему письмо с извинениями из СИЗО, однако читать его он не стал. Юноша заявил, что ему не нужны извинения или компенсация ущерба, он хочет для виновника аварии справедливого наказания.

«Никому из нас не нужны деньги. Я видел, как мои друзья мучились, как мой друг заново учился ходить. Он сколько лежал, потом на коляске, потом только постепенно начал ходить», - заявил молодой человек.

По словам Азата, один из потерпевших пробыл в больнице восемь месяцев и выписался домой только на прошлой неделе. Молодой человек рассказал, что у его друга никак не срастался перелом на ноге, в итоге врачам пришлось укоротить ему ногу на четыре сантиметра.

«Он пьяный ехал на красный свет, мы ехали на зеленый, по своей полосе. С нашей стороны были камеры, которые фиксируют скорость, и нам не пришли штрафы. Я был за рулем, и я точно помню, что ничего не нарушал», - рассказал Азат.

Один из потерпевших Марат Хусаинов согласился со словами своего друга и заявил, что тоже будет просить у суда справедливого наказания для Абрамова.

«Лично Максим Владимирович так передо мной и не извинился. Его мама извинялась в переписке в Instagram. Это максимум. У меня был перелом позвоночника, гематома мозга и разрыв тонково кишечника», - рассказал Марат.

Отметим, что на момент аварии Абрамов был в машине не один, с ним были двое его коллег, однако они в деле не фигурируют.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в центре Казани произошла страшная авария с пятью пострадавшими. Виновником ДТП оказался инспектор ГИБДД. Суд отправил его под стражу на два месяца.

