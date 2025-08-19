Суд в Казани отправил в колонию экс-сотрудника ГАИ, виновного в пьяном ДТП

Сегодня в Вахитовском суде Казани зачитали приговор Максиму Абрамову – экс-сотруднику Госавтоинспекции Казани, который устроил пьяное ДТП на перекрестке улиц Туфана Миннулина – Островского.

Напомним, ДТП произошло 6 апреля 2021 года. По версии, следствия, Абрамов за рулем Hyundai вылетел на красный свет и врезался в Mitsubishi, в которой находились пять человек. Пострадавшие, среди которых оказался 17-летний подросток, были госпитализированы. Сам Абрамов с места аварии скрылся. Его удалось задержать только на следующий день. Вскоре после происшествия мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Отметим, что на момент аварии Абрамов был в машине не один – с ним были двое его коллег, однако они в деле не фигурируют.

Суд признал Максима Абрамова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.