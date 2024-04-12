Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
День семьи по-татарски: в Казани прошел фестиваль родословной «Тарихта без эзлебез»
В казанском культурном центре «Московский» прошел четвертый, завершающий этап фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». В нем приняли участие 4 семьи, которые продемонстрировали свои семейные блюда, генеалогическое дерево и традиционные костюмы своих предков.
Все действие проходило в сопровождении татарской музыки и за накрытыми столами, на каждом их которых стоял самовар. Голодным с мероприятия не ушёл никто.
«У нас тут дружественная атмосфера. Не сказать, что соревнования, просто каждый рассказывает про свою семью, а жюри оценивает», – отметила одна из участниц Лилия Галюдинова.
Мероприятие длилось около 3 часов. Лауреатами завершающего этапа фестиваля стала семья Гиниятуллиных из Авиастроительного района города.
«Спасибо Всевышнему и командам достойных соперников, которые взяли хороший уровень», – сказал после подведения итогов глава семьи победителей Рустем Гиниятуллин.
Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» ежегодно проводит Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу. Он призван сохранить преемственность поколений, укрепить семейно-родственные связи на основе общности национальных традиций.
Напомним, 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
Айнара Эминова
Фото автора
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»