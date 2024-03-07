Демонтаж Горбатого моста в Казани оценили почти в 374 млн рублей

Демонтаж Горбатого моста в Кировском районе Казани по ценам 2022 года составляет более чем 373,9 млн рублей. Проектные работы были завершены в декабре 2022 года. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

«Получено положительное заключение государственной экспертизы по демонтажу моста через сухую излучину реки Казанка (горбатый) в Казани», – рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что проектно-изыскательские работы на демонтаж моста выполнены с учетом его расположения в плотной городской застройке, а также его расчетной схемы – «трехшарнирной арки с ездой поверху и большого собственного веса конструкций».

В пресс-службе уточнили, что проект воссоздания моста не заказывался и не разрабатывался. «Вопрос финансирования проектирования и строительства копии мостового сооружения нужно рассматривать дополнительно, решение данного вопроса за руководством Казани. Информация о финансировании работ по демонтажу аварийного моста в "Главтатдортранс" не поступала», – добавили в ведомстве.

Заказчиком по проектированию выступил ГКУ «Главтатдортранс», генпроектировщиком – ООО «Новый Град» (Казань).

Горбатый мост был построен в 1928 году. Движение транспорта по нему закрыли в 1967 году. После очередного обследования в 2008 году принято решение о закрытии моста и для пешеходов.

С 2017 года сооружение имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта. В ноябре 2021 года городские власти отмечали, что существует вероятность полного демонтажа конструкции моста с последующим восстановлением в соответствии с параметрами оригинала.