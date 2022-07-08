«Горбатого» только демонтаж исправит: в Казани возродят старинный мост через Казанку

Новость о том, что в Казани планируют снести самый первый железобетонный мост, переполошила казанцев. И это оказалось правдой. Одну из легенд города – Горбатый мост придется снести, но лишь для того, чтобы воссоздать его заново. Почему это необходимо, рассказал руководитель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

Старый мост полностью разберут и на его месте создадут его точную копию, исправив ошибки, которые совершили проектировщики в 1928 году, заявил Иван Гущин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Учитывая, что это был первый железобетонный мост в Казани, были совершены ошибки при проектировании»

Мост в Кировском районе, получивший прозвище Горбатый, был построен в 1928 году. Он соединяет берега старого русла Казанки. По нему ходили как пешеходы, так и ездили машины, трамваи и троллейбусы.

В 1967 году мост был признан аварийным, и движение транспорта по нему прекратили. До 2009 года он был исключительно пешеходным, но потом после очередной экспертизы его закрыли насовсем. Ветхие конструкции стали опасными для жизни и здоровья людей. В итоге старинное сооружение признали аварийным и наглухо оградили забором.

«Аварийность моста определяется техническим заключением. По данным 2008 года, 80-85% изделий моста сгнили. В любой момент может произойти обрушение. Учитывая, что это был первый железобетонный мост в Казани, были совершены ошибки при проектировании. И даже если сейчас посмотреть, то можно увидеть, что бетон крошится. Он полностью исчерпал себя еще 15 лет назад», – пояснил журналистам руководитель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

Глава Госкомитета отметил, что именно воссоздать мост, а не построить новый необходимо, так как он является историческим объектом, охраняемым государством Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сегодня мы говорим об архитектурном облике, но инженеры должны сказать, жизнеспособна ли сама конструкция»

Старый мост полностью разберут и на его месте создадут его точную копию, исправив ошибки, которые совершили проектировщики в 1928 году, заявил Иван Гущин.

«Сейчас у нас очень сильные проектные дорожные институты, поэтому я в безопасности новой конструкции не сомневаюсь. Сегодня мы говорим об архитектурном облике, но инженеры должны сказать, жизнеспособна ли сама конструкция или он снова будет аварийным. Это будет точная копия, но дополнительно усиленная. Мост не будет проблемной точкой», – сказал он.

Глава Госкомитета отметил, что именно воссоздать мост, а не построить новый необходимо, так как он является историческим объектом, охраняемым государством.

При этом мост имеет и важное инженерное значение, потому что он связывает Ягодную и Адмиралтейскую слободы. Будет ли ходить по нему транспорт, пока не определено, но если разрешат сотрудники УГИБДД по РТ, то пустят и автомобильное движение.

«Будем строить надежно. Здесь кипела жизнь, ходили трамваи. Адмиралтейская слобода сейчас в центре внимания. Вопрос эксплуатации нового моста будет рассматриваться в концепции развития всей прилегающей территории», – подчеркнул он.

Учитывая, что это был первый железобетонный мост в Казани, были совершены ошибки при проектировании. И даже если сейчас посмотреть, то можно увидеть, что бетон крошится Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Должна быть воссоздана точная копия исторического моста, но уже с надежными конструкциями»

Ранее на сайте Госзакупок Татарстана появился тендер на разработку проекта нового моста, на который выделено 12,6 млн рублей. При этом стоимость демонтажа старого и возведения нового пока не определена.

«В задании сказано, что должна быть воссоздана точная копия исторического моста, но уже с надежными конструкциями, которые не будут угрожать безопасности. В рамках суммы будет произведено комплексное инженерное обследование, геология, а также мы поставили вопрос об археологии, потому что здесь есть богатый культурный слой», – прокомментировал Иван Гущин.

После того как будет определен проект, проведут экономическое исследование, где уже установят, какая сумма необходима для сноса старого моста и возведения нового.

«Мост будет воссоздаваться за счет бюджетного финансирования. Нужно учитывать текущую экономическую ситуацию. Сумма должна быть космическая. Будем надеяться и просить соответствующее финансирование на следующий год», – сообщил Гущин.

При этом аварийность моста была определена почти 15 лет назад, и тех пор он стоял, огороженный забором. Никаких работ там не происходило.

«Критику по этому поводу мы принимаем. Руки, наконец, дошли до этого сооружения. Адмиралтейская слобода были обижена вниманием относительно центральной части города», – пояснил глава Комитета РТ по охране культурного наследия.