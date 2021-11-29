Прозванный в народе «Горбатым» первый железобетонный мост Казани готовят к реконструкции

Первый железобетонный мост Казани, построенный в 1928 году и соединяющий берега старого русла Казанки в Кировском районе города, готовят к реконструкции. В том числе существует вероятность полного демонтажа существующей конструкции, имеющей с 2017 года статус исторически ценного градоформирующего объекта, с последующим воспроизведением ее из новых материалов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе исполкома города.

«В 1967 году движение транспорта по мосту было закрыто (в разное время здесь ходил трамвай и троллейбус – прим. Т-и), в 2008 году было проведено очередное обследование конструкций моста и принято решение о закрытии моста для пешеходного движения. В настоящее время Горбатый мост нуждается в реконструкции. После проведения обследования, составления обмерных чертежей будет установлено, нуждается ли мост в полном демонтаже или есть возможность его отремонтировать», – обратили внимание в мэрии.

При этом в администрации города подчеркнули, что при необходимости полного демонтажа мост затем будет воссоздан в соответствии с параметрами оригинала.

«Стоимость строительных работ будет определена по итогам обследования и проектирования. В настоящее время ведутся работы по изысканию средств на обследование Горбатого моста», – резюмировали в исполкоме.

Сроки проведения работ, функциональность, а также актуальность сооружения в связи с потенциальной новой застройкой прилегающей территории, развитием города в целом и общественного транспорта в пресс-службе обозначить не смогли.

Об имеющихся планах городских властей провести реконструкцию Горбатого моста сообщил телеграм-канал «Архитектурасы», опираясь на ответ замглавы исполкома Игоря Куляжева студенту-историку Вадиму Старцеву.