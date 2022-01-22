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Политика
22 января 2022  00:33

Демократы ввели в Палату представителей Конгресса США проект о санкциях против России

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Демократы внесли свою версию инициативы о санкциях против России, предложенной в Сенате, в Палату представителей Конгресса США, сообщает РИА Новости.

При этом текст документа идентичен сенатской версии проекта, внесенной на рассмотрение верхней палаты на прошлой неделе. Проект получил название «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» и в частности вводит санкции в отношении руководства России. 

Инициатива будет принята, если ее утвердят все палаты Конгресса. После этого она поступит на подпись Президенту США.

Ранее газета The Washington Post писала, что в Белом доме поддержали законопроект.

#санкции против россии
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