Демограф Коротаев спрогнозировал население России к 2065 году

По самым оптимистичным прогнозам, население России к 2065 году составит 160 млн человек. Об этом «Татар-информу» сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии высшей школы экономики Андрей Коротаев, комментируя высказывание экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина.

Ранее Степашин сообщал, что численность населения России в идеале должна составлять 400 млн человек через 40 лет.

«Это – совершенно невероятные цифры. По самому оптимистичному прогнозу, который был у нас, к 2065 году население России достигнет 160 млн человек, и это уже хороший результат будет. Ну, 200 млн человек – это просто колоссальный успех. Но 400 млн – просто недостижимая планка, это вне зоны реальности», – сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец говорила, что для увеличения населения в России нужно стимулировать людей создавать семьи и иметь не одного ребенка, а несколько. Она также добавила, что для роста населения РФ в семье должно рождаться минимум трое детей.

Улучшение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».