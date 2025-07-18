Демограф Коротаев сказал, в каком возрасте количество мужчин и женщин в РФ одинаковое

Изначально мальчиков рождается больше, чем девочек, но к 30-ти годам количество мужчин и женщин становится одинаковым. Об этом «Татар-информу» сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии Высшей школы экономики Андрей Коротаев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нашей стране сейчас наблюдается дефицит женщин, и фраза о том, что на 10 девочек приходится 9 мальчиков, уже неактуальна для современной России.

«Все зависит от того, какие возрастные группы брать. Мальчиков рождается несколько больше, чем девочек. В подростковом возрасте количество парней тоже преобладает над числом девушек. Однако к 30 годам количество женщин и мужчин примерно одинаковое – может, с небольшой погрешностью, – а после 30-летнего рубежа идет постепенный перевес женщин над мужчинами. Если брать пенсионный возраст, то там уже женщин больше, чем мужчин», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такая динамика в соотношении женщин и мужчин наблюдается во всех странах мира, а не только в России. Причем «перевес» в пользу женщин в пенсионном возрасте связан с тем, что среди мужчин пенсионного возраста смертность в разы выше, чем среди женщин пенсионного возраста.

Улучшение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».