Путин заявил о нехватке женщин в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нашей стране сейчас наблюдается дефицит женщин и фраза о том, что на 10 девочек приходится 9 мальчиков уже неактуальна для современной России. Об этом глава государства сказал во время совещания по социальным вопросам.

«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», - обратил внимание Путин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец сообщала, что для увеличения населения в России надо стимулировать людей создавать семьи и иметь не одного ребенка, а несколько.