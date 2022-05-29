Пассажиров севшего на мель теплохода эвакуировали на причал казанского речного порта

Всех 30 пассажиров теплохода, в том числе шестерых детей, эвакуировали спасатели на причал №9 речного порта Казани. Людей эвакуировали с судна на мотолодках и катерах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее агентство сообщало о том, что на Волге около Казани сел на мель теплоход «Восход-51», который направлялся в сторону Свияжска.

По данным Центрального МСУТ СКР, в результате случившегося восемь пассажиров получили различные травмы. Кроме того, у капитана теплохода выявили признаки алкогольного опьянения.